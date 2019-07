ROMA – Nuova funzione in arrivo per WhatsApp sia per Android che iOs. D’ora in poi le note vocali si potranno ascoltare senza bisogno di dover aprire l’app.

Mentre i messaggi sono già leggibili dalla tendina delle notifiche, le note vocali non possono essere riprodotte. Un limite che, secondo Webetainfo, sarà presto superato. Dal suo canale Twitter il sito, che si occupa delle novità di WhatsApp, ha mostrato una schermata in cui si vede la notifica di un messaggio vocale e la possibilità di ascoltarlo senza dover aprire l’applicazione.

E se spediamo foto e video al contatto sbagliato? Un nuovo aggiornamento potrebbe prevedere l’inserimento di un player, cioè un pulsante Play per riprodurre i contenuti multimediali- Al momento si tratta solo di versioni beta e la data di diffusione non è stata annunciata. Secondo una fonte citata da Webetainfo, l’attesa non dovrebbe essere molto lunga. (Fonte Webetainfo)