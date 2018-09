ROMA – Potremo guardare le foto su WhatsApp senza aprire la chat. La novità è prevista nel nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica più usata al mondo. Il servizio sarà attivo solo sui dispositivi con sistema operativo Android 9 Pie, ma a breve sarà esteso anche a tutti gli altri. Presto sarà quindi possibile visualizzare le immagini in modalità anteprima, senza che al destinatario compaia l’odiosa spunta blu.

La nuova funzionalità è stata pensata per garantire sempre più privacy agli utenti, che non saranno così obbligati a rispondere per visualizzare i messaggi ricevuti. In realtà la modalità anteprima è attiva da sempre su WhatsApp, solo per il testo, invece ora sarà estesa anche alle foto statiche, (niente GIF) e se accompagnate da un testo, la visualizzazione resterà sopra o sotto lo scatto.

Al momento l’opzione esclude i video e sarà disponibile solo per Android 9 Pie. Ma c’è da starne certi, a breve, sarà perfezionata ed estesa anche agli altri sistemi operativi.