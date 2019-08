WhatsApp, nuovo messaggio truffa: se apri link...

ROMA – Da giorni su WhatsApp può arrivare un nuovo messaggio contenente un link. Il messaggio è questo: “Adidas regala 3000 scarpe e magliette in occasione del suo compleanno”. Dopo numerosi avvisi e segnalazioni la Polizia Postale ha voluto chiarire la situazione attraverso un post su Facebook: “Dopo le numerose segnalazioni ricevute negli ultimi giorni, vi invitiamo a diffidare di una bufala che sta tornando attuale su WhatsApp, secondo cui Adidas regalerebbe 3000 scarpe e magliette in occasione del suo compleanno”.

Inoltre prosegue ricordando: “Attenzione a non selezionare alcun link che porta in siti, che come già sappiamo, possono raccogliere non solo i nostri dati, ma anche quelli della carta di credito, in modo tale da completare al meglio la truffa per i malintenzionati. Conclude poi con il più semplice dei consigli: “Nessuno regala niente”.

Pochi mesi fa un’altra truffa aveva invaso la celebre app di messaggistica. Un fantomatico operatore Vodafone prometteva nel messaggio promozioni e sconti. L’operatore in questione chattava con gli utenti promettendo diversi sconti e facendosi così inviare i dati personali per poi rivenderli a terzi in cambio di denaro. (fonte ADNKRONOS –