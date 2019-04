ROMA – Grande novità in arrivo per gli utenti di WhatsApp. Dopo una lunghissima attesa sembra finalmente essere giunto il momento della prima versione per iPad della più famosa applicazione di messaggistica istantanea. A riportare l’anticipazione il portale WABetaInfo.

L’app, nella versione beta ispezionata dal sito, sembra essere identica a quella sugli smartphone. Rimane da capire come ci si registrerà dato che gli iPad con connessione cellulare non hanno un numero vero e proprio da utilizzare per potersi loggare. Si attende probabilmente una sorta proprio di WhatsApp Web per iPad che dunque dipenderà dallo smartphone e un’app completa con accesso da comprendere per la versione cellular.

Inoltre c’è un’altra piccola novità in arrivo. Quando si aggiornerà il proprio stato su WhatsApp, fa sapere sempre il sito WABetaInfo, lo stesso contenuto potrà essere condiviso automaticamente anche come storia su Facebook. La funzione però è al momento ancora in fase di test. Prima che sia disponibile per tutti gli utenti occorre attendere qualche settimana. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, sarà possibile condividere in pochi passaggi lo stato di WhatsApp anche su Facebook.

A giudicare dai commenti al tweet di WABetaInfo però, sembra non essere questa la novità più attesa. Gli utenti, infatti, chiedono nuove impostazioni sulla privacy e soprattutto il fatidico sfondo nero, che consente il risparmio energetico e un minore affaticamento degli occhi. (fonte WABetaInfo)