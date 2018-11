ROMA – Nuova funzione in arrivo per WhatsApp. Con il prossimo aggiornamento sarà possibile inviare risposte private nelle chat di gruppo, senza complicare la vita agli altri partecipanti.

L’idea nasce dall’app di messaggistica per evitare che in una chat di gruppo si sovrappongano risposte dirette a un singolo utente. Questa la strada scelta da WhatsApp per essere meno invasivo e più personalizzato.

Dopo l’introduzione degli sticker, delle collezione di adesivi, e l’annuncio di possibile presenza di pubblicità, l’app si rinnova con funzionalità aggiuntive. La nuova funzione è la possibilità di “risposta privata” all’interno di un gruppo.

Simone Cosimi per Repubblica cita WABetaInfo, secondo cui la nuova funzione potrebbe arrivare con la prossima versione in cui inoltre sarà fissato un bug. Basterà infatti tenere premuto il messaggio a cui si vuole rispondere per aprire una finestra di risposta privata e non dover più replicare nella chat. La funzionalità si potrà sfruttare anche per i gruppi con impostazione di invio messaggi solo per gli amministratori” e si potrà attivare non solo nei gruppi chiusi ma anche su quelli aperti.