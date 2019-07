ROMA – WhatsApp in arrivo per milioni di telefoni low cost, tra cui Alcatel e Nokia. La società di Mark Zuckerberg ha siglato un accordo con la società di KaiOS, il sistema operativo basato su Linux.

Dopo aver già raggiunto l’accordo che ha consentito a Zuckerberg di pre-installare Facebook nei dispositivi KaiOS distribuiti in India, Africa, Europa e paesi dell’area Asia Pacifico, ora è il momento di WhatsApp. La popolare app di chat per KaiOS supporta le funzioni per le chiamate e la messaggistica, e accede allo stesso sistema di crittografia end-to-end delle comunicazioni che caratterizza la controparte per smartphone.

Un’altra indiscrezione lanciata al sito WABetainfo spiega che l’app potrebbe essere in arrivo anche per gli iPad nei prossimi mesi. L’applicazione sarà ottimizzata per i nuovi tablet Apple e, a differenza delle alternative viste fino ad ora, non si tratterà di una Web app ma di un’applicazione vera e propria disponibile ufficialmente su App Store, cioè con le stesse caratteristiche dell’applicazione per iPhone. (Fonte ANSA)