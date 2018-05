ROMA – Si clicca sul cosiddetto “text bomb” inviato via WhatsApp e lo smartphone si congela per qualche minuto, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] oltre a bloccare l’applicazione. Il “text bomb”, viene diffuso da messaggi inviati tramite l’app in cui solitamente si legge “Questo è davvero interessante” accompagnato da un’emoticon che ride e un “Leggi qui” o Read more in inglese. L’utente clicca e si blocca il telefono, scrive il Daily Mail.

In un altro c’è scritto”se tocchi il punto nero, il tuo WhatsApp si bloccherà”. Facendo clic sul punto nero si verifica l’anomalo arresto. Si tratta del codice Pastebin, un sistema che permette di inviare testi in codice e in questo caso visibili, il che significa che chiunque può trovarlo online, copiarlo e incollarlo e poi diffonderlo tramite WhatsApp.

Ovviamente, è consigliabile eliminare il messaggio in questione cancellando il thread di conversazione, e potrebbe essere inoltre necessario riavviare i dispostivi. Tuttavia l’arresto del sistema operativo e dello smartphone, viene sottolineato, non sembra subire danni.

WhatsApp al momento non ha rilasciato commenti ma per risolvere il problema probabilmente pubblicherà un patch per il software.