WhatsApp: con #numberneighbor parli col tuo “vicino di numero”. Ma la privacy…

ROMA – Si chiama #numberneighbor e attraverso WhatsApp, con la frase “Ciao, sono il tuo vicino di numero” sta spopolando soprattutto negli Usa. Serve a far fare conoscenza a due persone che forse vivono ai poli opposti della Terra. Il trucco è cercare utenti che abbiano un numero di telefono simile al proprio e che si differenzi per qualche cifra.

La tendenza arriva dagli Stati Uniti ed è la nuova frontiera nelle conoscenze tramite App. La seconda parte del gioco consiste nel pubblicare la chat di Whatsapp su Twitter a dispetto della privacy. La moda, che era già stata segnalata nel 2016 sempre negli Stati Uniti, è stata rilanciata nei giorni scorsi dal batterista americano Ryan Lavallee che ha pubblicato su Twitter la conversazione con il suo “vicino di numero”.

Chiaramente in molti rispondono perché la curiosità è tanta. C’è chi scrive hai sbagliato numero e chi scrive sono sposata, come se dall’altra parte della chat ci fosse un qualcuno che ci stesse necessariamente provando. L’unica pecca di quello che sembra un gioco divertente, è proprio quella di pubblicare la conversazione sui social, magari senza che il “vicino di numero” lo sappia, andando così in barba alla privacy. (Fonte Twitter).