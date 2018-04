ROMA – Lo scoop del sito specializzato in Hi-Tech WABetaInfo non è stato ancora confermato, per ora promette una rivoluzione nell’uso di Whatsapp, la chat più utilizzata al mondo, soprattutto dai giovanissimi.

Secondo il sito, Whatsapp, per allinearsi ai nuovi termini del Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati che entrerà in vigore il 25 maggio dopo un periodo di transizione, potrebbe elevare la soglia minima dell’età per accedere ai suoi servizi dai 13 attuali a 16 anni.

Il 25 maggio, quindi, dalla sera alla mattina, per i minori di 16 anni servirà l’autorizzazione dei genitori. A prescindere dai disagi prevedibili (è infinito il numero di gruppi di conversazione in chat), le piattaforme digitali non europee (Whatsapp appartiene a Facebook) si limiteranno a modificare la propria policy elevando l’età per non dover predisporre complicati filtri, subordinati al benestare dei genitori.

Tuttavia, e questo è il paradosso della jungla regolamentare, tutto potrebbe rimanere così come è ora, perché nello stesso articolo del Gdpr si prevede che “gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.