Wiener Zeitung, chiude dopo 320 anni il giornale più antico del mondo

Quello che viene considerato come il giornale più antico del mondo, l’austriaco Wiener Zeitung, non verrà più stampato dopo quasi 320 anni dalla sua prima apparizione: quella di venerdì infatti è stata la sua ultima copia fisica. Lo si legge nell’editoriale con cui vengono salutati i lettori e in cui si cerca di fare chiarezza sul futuro del media.

Wiener Zeitung, dal 1703 al… 2023

Pubblicato per la prima volta l’8 agosto 1703 con il nome di Wiennerisches Diarium, sopravvissuto a dieci imperatori e dodici presidenti, d’ora in poi il giornale sarà online, con la redazione che verrà ridotta notevolmente, a circa 20 persone. La scelta è figlia di una discusa legge del governo che prevede l’abolizione delle inserzioni obbligatorie – le notizie aziendali nella sezione gazzetta ufficiale della Wiener Zeitung. Gli annunci garantivano alla casa editrice 18 milioni di euro all’anno, ma in base a una direttiva dell’Ue, spiega lo Spiegel, queste ora possono essere fatte solo in formato digitale. Senza questa fonte di reddito, la principale del giornale, l’editore ritiene che la Wiener Zeitung non sia più redditizia come prodotto stampato. Di tanto in tanto, in futuro appariranno anche edizioni cartacee, ma il prodotto e l’intervallo di pubblicazione sono ancora “in fase di sviluppo”, ha affermato l’amministratore delegato Martin Fleischacker.