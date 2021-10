Xplora X5 Play, arriva lo smartwatch per bambini: caratteristiche, colori, prezzo, la recensione

L’abbiamo aspettato, l’abbiamo studiato e l’abbiamo provato insieme a MisterGadget: stiamo parlando dello smartwatch per bambini Xplora X5 Play. Il nostro tester è stato un bambino in target con il prodotto che ci ha consentito di farci un’idea chiara sul prodotto.Dopo alcuni giorni di prova da parte di un bambino, ecco l’idea che ci siamo fatti.

Ma andiamo un passo alla volta e iniziamo la recensione dello smartwatch per bambini Xplora X5 Play.

Le caratteristiche tecniche di Xplora X5 Play

Lo smartwach Xplora X5 Play offre un display da 1,4” , estremamente sensibile. É sicuramente stato fatto un ottimo lavoro per rendere questo orologio cosi compatto. Lo capiamo se pensiamo al fatto che al suo interno è possibile inserire la sim, e che presenta una minifotocamera.

Il display è certificato IP 68: garantisce resistenza ad acqua e polvere. Infine presenta una batteria da 800 mAh che offre dunque ottime prestazioni e una durata di circa tre giorni. Due ore e mezza è la tempistica prevista invece per una richiesta completa.

Cosa può fare Xplora X5 Play

Xplora X5 Play non consente di scaricare nuove applicazioni o funzioni se non quelle già previste dal sistema operativo proprietario.

Arriviamo ora alla parte più interessante, ovvero il genitore può gestire il dispositivo.

Per prendere il controllo di Xplora X5 Play basterà scaricare l’apposita app e abbinare tramite scansione di un QR code il proprio smartphone allo smartwatch attraverso una scansione del codice QR dal display che si trova all’interno del menù.

Da quel momento potrete controllare tutte le funzionalità del dispositivo. Scegliere quali attivare e a quale ora. Un vero punto di forza è appunto la possibilità di gestire anche da remoto il dispositivo.

Tra le varie funzioni potrete aggiungere numeri alla rubrica (per sicurezza solo i numeri salvati potranno chiamare o scrivere messaggi diretti allo smartwatch). I numeri presenti nella rubrica potranno anche assumere il ruolo di gestore secondario del dispositivo. Il procedimento finalizzato ad assumere questa posizione è estremamente semplice: basterà infatti scaricare l’applicazione dedicata e effettuare la registrazione attraverso il numero telefonico precedentemente memorizzato nella rubrica dello smartwatch.

Sarà poi possibile visualizzare la posizione in cui si trova il bambino che indossa lo smartwatch Xplora X5 Play.

È prevista poi la possibilità di predisporre dei limiti entro i quali il bambino che indossa l’orologio può muoversi. Nel momento in cui questo limite immaginario viene sconfinato lo smartwatch per bambini si occuperà di avvisare il controllore attraverso l’invio di un messaggio.

Un’altra funzionalità supportata è quella dell’invio dio messaggi sia attraverso la tecnologia sms che senza (possono essere inviate anche foto e video). Come abbiamo già detto prima, lo smartwatch non può ricevere alcun tipo di contatto, messaggio da numeri non presenti in rubrica.

Una connessione rapida ed efficiente ti consentirà dunque di essere connesso a tuo figlio in qualsiasi momento.

L’ultima chicca del dispositivo è rappresentata dalla fotocamera da due megapixel di cui lo lo smartwatch per bambini Xplora X5 Play è dotato. Pensata per fotografare momenti belli e per regalare ricordi ai bambini.

Un gioco per la salute

Lo stratagemma della “gamification” è utilizzato da Xplora per creare nei bambini delle abitudini di comportamento sane e ottimali.

Lo smartwatch per bambini funge da contattassi durante l’arco della giornata. Una volta terminato il giorno assegnerà sulla base dei passi fatti degli Xcoin. Queste “monete” possono essere scambiati, spesi, regalati per acquistare prodotti di aziende partner del brand Xplora, oppure possono anche essere sfruttati per contribuire a compagne per l’ambiente e di beneficienza nei paesi più in difficoltà.

I colori e il prezzo

Xplora ha previsto per il suo smartwatch per bambini numerose colorazioni per soddisfare tutti i gusti, tra cui verde, rosa e blu.

Il prezzo di vendita si aggira sui 160 €. A questa spesa, bisognerà aggiungere quella assolutamente inferiore della Sim card.

Le conclusioni su Xplora X5 Play

Eccoci alle conclusioni. L’X5 è sicuramente una soluzione utile che consigliamo a tutti quesi genitori che vogliono avere un minimo di controllo sui propri figli anche a distanza. Inoltre si tratta di un dispositivo che può aiutare i più piccoli a prendere dimestichezza con la tecnologia senza dover immediatamente dotarli di smartphone.

Sicuramente si tratta di uno dei migliori smartwach per bambini se guardiamo al rapporto qualità-prezzo.

L’unica pecca potrebbe essere rappresentata da un difficile meccanismo di gestione da parte del genitore, sopratutto se quest’ultimo non ha molta dimestichezza con la tecnologia. Ma siamo anche sicuri che con un po’ di pratica e impegno questo piccolo “problema” può essere superato.