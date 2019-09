Yahoo Mail down oggi 5 settembre, impossibile accedere alla posta

ROMA – Problemi di accessibilità per Yahoo Mail oggi, giovedì 5 settembre. Le prime avvisaglie ci sono state poco dopo le 8 di questa mattina, anche se il down dovrebbe essere esteso a tutti i servizi di Yahoo. Le segnalazioni continuano ormai a giungere da ore da diverse zone.

Dopo numerosi tentativi, refresh della pagina, chiamate in assistenza e commenti sulle pagine social, l’amara scoperta: Yahoo Mail è in blocco totale, o in “down” come si dice nel linguaggio del web. Al momento non si conosce ancora l’origine dei problemi, ma si possono seguire gli aggiornamenti direttamente dal sito downdetector.it, dove si possono ottenere aggiornamenti in tempo reale.

Yahoo Mail è un servizio di posta elettrica, totalmente gratuito, disponibile in diverse versioni. Dal giugno 2013 Yahoo ha annunciato di aver chiuso la posta elettronica classica e di aver migrato verso la nuova Yahoo Mail. (fonte YAHOO)