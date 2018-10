YouTube down 17 ottobre: milioni di utenti senza accesso ai video

ROMA – YouTube down per oltre un’ora il 17 ottobre e milioni di utenti senza accesso ai video in numerose località di tutto il mondo. Il servizio di video streaming di Google ha smesso di funzionare all’improvviso, con gli utenti che lo hanno segnalato in massa sui social network come Twitter.

Anche YouTube ha annunciato dal suo account ufficiale il disservizio, avvisando gli utenti che i tecnici sono al lavoro per il ripristino di tutte le funzionalità e rilevando che il problema influiva su YouTube, YouTube Music e YouTube Tv.

Nello scusarsi per l’inconveniente, YouTube ha per ora preferito non rivelare quali siano stati i motivi dell’interruzione del servizio che, al momento, sembra essere ripreso.