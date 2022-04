MotoGP, terza tappa in Argentina (domenica 3 aprile, ore 20), Ducati all’assalto, Bagnaia: ”Ora mi riscatto”

MotoGP, terzo appuntamento stagionale. Si corre in Argentina (domenica 3 aprile, ore 20). Grande assente Marc Marquez (l’occhio non è guarito).

Dunque chance per Bagnaia e la Ducati. Imperativo unico: vietato sbagliare. Pecco deve scuotersi per rientrare nella lotta iridata; un solo punto in due gare sono una miseria . L’anno scorso erano 26. Nessuno si aspettava una partenza così deludente della Ducati ufficiale. Le 4 vittorie nel finale 2021 avevano alimentato un ragionevole ottimismo. Invece il team ufficiale ha fatto flop. Meglio, molto meglio, i due team satellite.

Ducati Gresini addirittura guida la classifica con Enea Bastianini, splendido vincitore al debutto in Qatar (6 marzo); Zarco (Ducati Pramac), terzo in Indonesia (20 marzo), è quinto in classifica generale davanti ai fratelli Espargaro, a Rins (8) e a Mir (9). Bagnaia assicura : “Ora mi riscatto. La cosa fondamentale sarà partire bene”.

MONDIALE MOTOGP RICCO DI SORPRESE

Sorprese in pista e fuori, almeno in questa prima fase. In pista c’è stato un ribaltone di gerarchie e pronostici. Fuori, il Circus ha avuto rogne inattese : aerei in tilt, un volo cargo bloccato a Mombasa (Kenya ), prove libere sconquassate, weekend accorciato. Il respiro della guerra in Ucraina si è fatto sentire sul traffico aereo mondiale. Inevitabilmente.

CIRCUITO INSIDIOSO

Si corre sul tracciato di Termas de Rio Hondo, da mesi inutilizzato. Dunque asfalto sporco e per niente gommato. Tre le curve impegnative (1,3 e la 7). Bellissima la terza curva che “spara” le moto su un rettilineo di 1.076 metri dove si superano i 300 km/h. Totale 2 giri pari a 120 km. Qui Valentino Rossi ha stabilito tempo record di 1’39”019 che resiste dal 2015. Indimenticabile il suo show sul palco delle premiazioni quando estrasse dal cilindro la maglia n. 10 di Maradona e i tifosi impazzirono. Il circuito è lungo 4.806 metri, ha 14 curve . L’ultima vittoria di una moto non giapponese in Argentina, nella classe regina del Motomondiale, risale al 1963 (Mike Hailwood, MV Agusta).

MMOTOGP IN DIRETTA TV

Su Sky Sport MotoGP, canale 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Differita in chiaro su Tv8 dalle 22.15.

CALENDARIO MOTOGP

Dopo l’Argentina, si correrà negli Stati Uniti (10 aprile), Portogallo (24), Spagna (1 maggio), Francia (15), Italia (29).