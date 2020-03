ROMA – Una tragica notizia dal Rally di Spagna, prova che si è svolta nel sud del Paese Iberico. Uno dei concorrenti, Alberto Martínez, è morto dopo un incidente mentre stava per totalizzare un ottimo tempo di gara.

Alberto Martínez è morto, il comunicato del comitato organizzatore del rally di Spagna.

Questa è la dichiarazione rilasciata dall’organizzazione dell’evento: “Il pilota Alberto Martínez (26/09/1977) ha perso la vita oggi in seguito ad un incidente stradale al chilometro 2,93 del rally di Spagna, in particolare, il fatto è avvenuto sull’autostrada A-92. Era una sezione di collegamento (non competitiva) prima dell’arrivo dei punti cruciali della gara.

In seguito al suo incidente mortale, la terza fase è stata annullata. Alberto Martínez, meglio conosciuto come “Albertito Carpediem” da tutti gli amici e dagli appassionati di motori, era un carismatico pilota basco molto amato e stimato da tutti i piloti del campionato mondiale rally. La sua perdita lascia un grande vuoto. Dall’organizzazione di Hispania Rally sentiamo la morte e ci mettiamo a disposizione della sua famiglia. DEP (che è l’equivalente del nostro RIP: riposa in pace) “.

Martinez si stava allenando duramente per partecipare al Dakar Rally 2021 ed era in procinto di partecipare al Test di Itintas.