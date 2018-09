ROMA – Alessandra Rossi, fidanzata di Andrea Dovizioso, pilota del mondiale di MotoGp, si è raccontata a Paolo Ianieri per “Fuorigioco-La Gazzetta dello Sport”.

“Mi chiamo Rossi però il mio Andrea non mi teme”.“Per voi è divertentissimo, per lui no. Una volta prenotai il taxi a mio nome, solo che al mattino il primo a scendere in strada fu lui. “Rossi’”, gli ha chiesto il tassista quando lo ha visto. Secondo me ci è rimasta malissimo”.

“A me sin da piccola sono piaciute le macchine, mi diverto ma lui a bordo come passeggero non lo carico. E’ ingestibile, fa venire l’ansia. E’ capitato che mi sia fermata e scesa dall’auto: “Adesso guida tu”. La qualità di Andrea? Dice sempre quello che pensa. Anche se fa il durone, è un tenero. Il difetto? E’ pignolo come in pista e poi non ama gli animali…Un figlio? Ci stiamo provando, quando viene, viene…”.