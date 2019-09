Alex Peroni incidente Monza video YouTube Formula 3 Italia

MONZA – A otto giorni dalla morte di Hubert, un altro spaventoso incidente ha messo in apprensione il mondo delle auto. Alex Peroni, nel corso di una prova sul circuito di Monza per il Mondiale di Formula 3, è letteralmente decollato in aria con la sua vettura. Dopo moltissime capriole, si è schiantato a bordo pista. Per fortuna è uscito da questo incidente illeso e tutti i suoi familiari, ma anche gli appassionati di questo sport in generale, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Alex Peroni sta bene ma nonostante questo, come da prassi, è stato accompagnato al centro medico per accertamenti. Come scrive Sky Sport, la dinamica dell’incidente ricorda molto quello di Warwick nel 1990 e di Christian Fittipaldi nel 1993.

Ecco chi è Alex Peroni, la sua carriera riassunta in poche righe.

Alex Peroni è nato a Hobart, in Tasmania. E’ un pilota australiano che nel 2016 ha vinto il “Challenge Monoplace”. Nel 2015, Peroni ha preso parte al Mondiale di Formula 4 con la “Torino Squadra Corse”. Ha chiuso il Mondiale al 14° posto in classifica salendo due volte sul podio a Imola e Misano.

Nel 2016, Peroni ha continuato la sua collaborazione con la “Torino Squadra Corse”, partecipando al Mondiale di Formula Renault 2.0 nel “V de V Challenge Monoplace”. Ha vinto il campionato dominando la stagione con 14 successi in 21 gare.

Nel 2017, Peroni è passato alla “Formula Renault Eurocup” firmando con il team “Fortec Motorsports”. Ha vinto la gara 2 a Pau e ha terminato la decima stagione nella classifica piloti davanti ai suoi compagni di squadra Aleksey Korneev, Najiy Razak e Frank Bird.

Nel 2018 si è trasferito alla “MP Motorsport” per competere nuovamente nella Formula Renault Eurocup, dove ha concluso al 9 ° posto in campionato, con il momento clou al 1 ° e 2 ° posto nei due eventi di Monaco. Ha anche vinto entrambe le gare del primo round della serie NEC per le strade di Pau, che è stato il suo unico evento NEC dell’anno.

Il resto è storia recente. Nel 2019 ha firmato con la Campos Racing e sta partecipando al Mondiale automobilistico di Formula 3.

Alex Peroni, il video con l’incidente durante il gran premio di Monza di Formula 3 (da YouTube).

