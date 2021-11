Alfa Romeo: ha scaricato Giovinazzi, l’ultimo pilota italiano. E ha scelto un cinese che porta milioni e tifosi

Alfa Romeo ha scaricato l’ultimo pilota italiano della Formula Uno: il pugliese Antonio Giovinazzi. Ha scelto un cinese “perché porta sponsor “.

Licenziato in nome dei quattrini, non per demerito. Il Circus è sempre più spietato. Sempre più business e meno sport. Insomma vince il denaro.

E così sbarca dalla Cina Zhou Guanyu , 22 anni e l’Italia resta senza piloti. Un bisnipote di Mao, con 26 milioni di dote.

E un miliardo di tifosi alle spalle, entra dunque con Alfa Romeo nella storia del Mondiale come primo cinese dei Gran Premi.

Si è formato alla Academy della Ferrari . È l’ennesimo colpo della globalizzazione: affari e interessi valgono più del merito.