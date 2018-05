LE MANS – Andrea Dovizioso cade mentre era in testa al Gran Premio di Francia a Le Mans in MotoGp. Seconda caduta di fila per il pilota Ducati: dopo il doppio incidente con Lorenzo e Pedrosa nell’ultimo GP di Jerez, infatti, finisce a terra anche a Le Mans [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] al 6° giro, dopo essere passato al comando della gara avendo sorpassato il compagno di scuderia. Nella classifica Mondiale ora è ottavo a -49 da Marquez.

L’ingegner Gigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati: “Peccato, Andrea poteva fare una bella gara, era messo bene. Ma purtroppo le gare sono fatte così, queste cadute sono cose che succedono, ora dobbiamo digerirle anche se non è facile”. “E’ disperato”, ha ammesso da box Ducati il Team Manager Davide Tardozzi, subito dopo la caduta, “Aveva la situazione in mano, è arrivato un filo lungo ma si sentiva davvero tranquillo e se lo dice uno come lui significa che è proprio così”.