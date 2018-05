Andrea Dovizioso: “Paura di Marquez in pista? A questa domanda…”

ROMA – “Sono curioso – dice Andrea Dovizioso alla vigilia della gara di Jerez – di scoprire come tutti i piloti prenderanno questo nuovo asfalto. Sappiamo che la Honda qui è andata molto più forte sul passo, ma anche noi siamo positivi. E mi aspetto delle Suzuki e Yamaha piuttosto veloci”. Possiamo dire la nostra, ammette il forlivese. “Parto più fiducioso che in Argentina e Texas, dove i circuiti non erano molto adatti e poi le Michelin ci hanno complicato un po’ la prestazione. Il nuovo telaio funziona, ci garantisce piccoli miglioramenti a centro curva. Ma c’è ancora molto da fare”.

“Paura di Marc Marquez in pista? Non risponderò mai a questa domanda”. Il ducatista è lapidario in conferenza stampa con chi gli chiede se era d’accordo con quanto affermato da Rossi dopo la gara in Argentina. “Ne abbiamo parlato alla commissione di sicurezza, anche se nelle moto è impossibile fare regole perfette perché ogni situazione accade in modo diverso. Ma credo che la decisione di applicare più severità sia stata positiva. Penso fosse l’unica strada da seguire, perché non è successo solo quest’anno ma anche in passato”.

