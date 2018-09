MILANO – Andrea Iannone, fidanzato (o ex secondo gli ultimi rumors di gossip) della showgirl argentina Belen Rodriguez, nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso ha subito un furto per alcune decine di migliaia di euro nella sua auto, che era parcheggiata in zona Moscova a Milano.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso pilota 29enne della Suzuki in MotoGP, che la mattina del 4 settembre si è accorto che il suo Suv era stato scassinato e che erano stati portati via alcuni oggetti di elettronica e un paio di orologi di valore. Sul caso indaga la polizia, coordinata dal pm di Milano Andrea Fraioli.

Per quanto riguarda la tormentata storia tra Belen e Iannone, e mentre tutti i siti e giornali di pettegolezzi hanno sommerso la rete della notizia della presunta rottura tra i due, la showgirl argentina ha deciso di dire la sua. Attraverso i social, precisamente con una Stories sul suo profilo Instagram seguito da più di sette milioni di followers, l’argentina è apparsa molto infastidita da quello che i giornali hanno riportato. Per questo motivo ha scritto il seguente messaggio: “Belen lascia, Belen abbandona, Belen incinta, Belen è con un altro… Belen ble ble ble bla bla bla. Grazie per le assidue attenzioni”.

La conduttrice di ‘Tu si que vales‘ non ha preso una posizione ben precisa, resta il fatto che si è arrabbiato con colui che ha diffuso la notizia. Ovviamente stiamo parlando del giornalista Alfonso Signorini con la sua rivista ‘Chi’.