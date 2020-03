ROMA – Andrea Iannone, pilota della MotoGp ed ex di Belen Rodriguez, ha sfruttato una diretta Instagram con l’ex pilota Max Biaggi per ufficializzare la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis:

“E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”.

Poche ore prima, il termine di questa relazione sentimentale era stato ufficializzato anche dalla De Lellis sempre attraverso una diretta su Instagram:

“Sono tre settimane che non parlo, comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole.

Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale.

Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni.

In realtà sì ma in realtà proprio non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati”.

Insomma, Iannone e De Lellis si sono lasciati e non vivono più nella casa che condividevano in Svizzera. I due sono in attesa di trovare una nuova anima gemella… (fonte leggo.it).