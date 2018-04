ROMA – Andrea Iannone, dopo il terzo posto in Texas, si sfoga: “È una una bella sensazione – attacca – sono molto contento di questo podio che è il risultato di quando non si molla mai. Io ci ho sempre cresciuto. Ho sentito tante cose dentro di me, ma ho reagito e sono tornato”.

Il pilota abruzzese davanti alle telecamere di Sky si è commosso fino alle lacrime: “Il lavoro ha pagato e devo dire grazie alla Suzuki, a tutto il team e a tutti quelli che hanno creduto in me. Siamo tornati e credo che ora staremo sempre lì. È stata dura essere Iannone in questo periodo, ma sono stato forte e sono riuscito a venirne fuori”.