ROMA – Dopo la lunga relazione sentimentale con Belen Rodriguez, e la parentesi con Audrey Bouetté, Andrea Iannone è tornato a sorridere grazie ad una ragazza. Chi è la fortunata? Non è dato saperlo. L’unica cosa che si sa è che Iannone ha pubblicato una storia Instagram per mostrare ai suoi follower una ragazza di spalle nel suo letto. Iannone non ha svelato né l’identità, né altri dettagli su questa ragazza.

Andrea Iannone, Audrey Bouetté ha commentato la fine della loro storia.

Negli ultimi mesi, Andrea Iannone aveva avuto una relazione con Audrey Bouetté. L’ombrellina francese ha commentato così la fine della loro storia: “E’ un bravo ragazzo che però secondo me deve ritrovarsi, gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie”.

Andrea Iannone, classe 1989, è un pilota motociclistico italiano. La sua carriera è iniziata prestissimo, a 15 anni, nel 2004, quando ha preso parte al campionato Italiano Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo in sella all’Aprilia messagli a disposizione dal team Abruzzo Junior. Nel 2019 passa al team Aprilia Racing Team Gresini, alla guida dell’Aprilia RS-GP; con il compagno di squadra Aleix Espargaró.

Al debutto in Qatar con la moto italiana, ottiene un quattordicesimo posto. In questa stagione è costretto a saltare il Gran Premio di Spagna a causa di una contusione al piede sinistro rimediata nelle prove libere del GP.