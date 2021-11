Antonia Terzi, l’ex ingegnere della Formula 1 è morta in un incidente: lavorò in Ferrari e Williams (foto ANSA)

Lutto nella Formula 1, è morta in un incidente stradale Antonia Terzi, ingegnere 50 anni. Il sinistro è avvenuto lungo un’autostrada dell’Inghilterra. A dare la notizia della tragedia è la Gazzetta di Modena.

Antonia Terzi morta, lavorò in Ferrari e Williams

Originaria del comune di San Felice sul Panaro (Modena), Terzi si era laureata in Ingegneria all’Università di Modena ed era entrata nel reparto corse della Ferrari di Maranello, nel settore dell’aerodinamica. Successivamente ad ingaggiarla era stata la Williams che l’aveva nominata a capo sempre dell’aerodinamica. Fu proprio Antonia Terzi ad occuparsi del progetto che nel 2004 fece debuttare proprio con la vettura di Formula Uno della Williams il muso a “tricheco” della FW26 per dare una chance in più al pilota Juan Pablo Montoya.

Il cordoglio del team Williams

“È una ragazza valida, molto tenace e determinata”, dichiarò ai tempi Frank Williams. Erano gli anni del dominio della Ferrari di Michael Schumacher. E dal team Williams è arrivato il cordoglio ufficiale: “Siamo profondamente rattristati di apprendere della scomparsa della nostra ex collega e capo aerodinamica, Antonia Terzi. Il nostro pensiero va agli amici e alla famiglia di Antonia in questo momento difficile”.