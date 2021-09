Arnold Staal, pilota olandese muore durante la Sei Giorni Enduro di Pavia

Il pilota olandese Arnold Staal è morto per un malore improvviso durante la Sei Giorni Enduro che si sta tenendo in questi giorni a Rivanazzano Terme (Pavia).

Il cinquantenne pilota della Ktm (categoria C3 e membro del Mccz Club Team) secondo le prime ricostruzioni è morto nel trasferimento tra l’Enduro Test di Casanova Staffora e il Cross Test di Bagnaria, quindi fra la terza e la quarta prova speciale del giorno.

Arnold Staal è stato inizialmente dato per disperso e così la Federazione Olandese (Knmv) ha contattato e avvisato la direzione gara che Staal non era mai giunto al check point di Bagnaria.

Arnold Staal, il ritrovamento

La comunicazione ha quindi fatto subito scattare il protocollo previsto quando si verificano casi di questo genere. E così sono scattate le ricerche. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come racconta la Gazzetta, il pilota olandese sarebbe stato ritrovato dopo le 21 privo di vita, accasciato di fianco alla propria moto. Il pilota è stato ritrovato in una zona molto impervia e accessibile solo a piedi o in moto, aspetto che ha reso difficili le ricerche.

Arnold Staal, la prima ricostruzione

Staal avrebbe accusato un malore improvviso mentre era in sella alla sua Ktm. Almeno questa è la prima ipotesi. La gara comunque proseguirà regolarmente nel ricordo del pilota scomparso.