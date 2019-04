ROMA – Aston Martin DBS Superleggera Volante è la spider più veloce mai prodotta dalla casa automobilistica di Gaydon, sfiora i 340 Km/h. Il prezzo supera trecentomila euro. Alimentato dal V12 twin-turbo da 5 litri di Aston Martin, che produce più di 720 CV e 900 Nm di coppia e con una velocità massima che sfiora i 340 km/h, la Aston Martin DBS Superleggera Volante vanta una accelerazione, lo 0-100 km/h è di soli 3,6 secondi. La carrozzeria è in alluminio con pannelli in materiali compositi, il cofano motore è in fibra di carbonio; il peso della vettura a secco è di 1.863 Kg.

Il presidente e amministratore delegato, il dott. Andy Palmer, ha detto della DBS Superleggera Volante: “Non c’è nulla al mondo paragonabile al ruggito di un Aston Martin V12 e credo che la DBS Superleggera Volante offra una delle più grandi esperienze sensoriali nel mondo automobilistico. Prestazioni eccezionali in una forma irresistibile, DBS Superleggera ha giustamente conquistato i cuori e le menti degli appassionati di Super GT di tutto il mondo, e Volante porta questo concetto al livello successivo”.

La DBS Superleggera Volante ha un prezzo di 295.500 euro in Germania, £ 247.500 nel Regno Unito e $ 329.100 negli USA. Le consegne sono previste per l’inizio del terzo trimestre del 2019. (fonte DAILY MAIL)