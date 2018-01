ROMA – Se in inverno il motore della tua auto non si avvia, è probabile la causa sia la batteria che non tollera le basse temperature. Per questo motivo si consiglia di caricare la batteria prima dell’inverno o di sostituirla, se necessario.

La batteria è evidentemente molto meno efficace quando fa freddo. Se la batteria ha più di tre anni e ha superato l’estate in perfette condizioni, in inverno si corre il rischio di doverla abbandonare.

Questi i consigli per preservare le prestazioni della vostra batteria:

1- Avviare l’accensione dell’auto con tutti i dispositivi spenti in fase di avviamento. Che siano fari, stereo, tergicristalli, condizionatore, navigatore, è sempre meglio avviarli dopo l’accensione dell’auto. Questo perché una volta accesa l’auto, la carica verrà data dall’alternatore e quindi la batteria non sarà sfruttata in maniera diretta.

2 – Lasciare l’auto accesa per un po’, senza dispositivi accesi, prima che venga parcheggiata e spenta. Questa è una pratica utile per lasciare una leggera carica alla batteria che così avvierà con più facilità l’accensione successiva.