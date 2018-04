ROMA – Comportarsi responsabilmente alla guida è fondamentale per garantire la sicurezza di bambini e adulti ed è importante che i minori siano protetti nel modo giusto quando viaggiano in auto.

Salvaguardare i bambini sulle strade rimane un imperativo e la video infografica prodotta da automobile.it, sito di annunci di auto usate e nuove, si muove proprio in questa direzione rispondendo a una serie di domande importanti per la sicurezza dei minori in auto: è davvero necessario utilizzare il seggiolino in auto? Quali sono le caratteristiche dei modelli presenti sul mercato? In base a cosa guidare la propria scelta?

L’obiettivo del video tutorial è aiutare i neogenitori a prendere decisioni più informate in merito alla scelta del seggiolino auto da comprare, un argomento fondamentale per la sicurezza dei bambini in viaggio.

Basti pensare che negli ultimi 10 anni nella sola Unione Europea sono morti più di 8.000 bambini in incidenti stradali. Secondo l’ultimo rapporto del Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti, nel 2016 sono stati 630 i minori che hanno perso la vita sulle strade europee mentre l’ASAPS, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, ha stimato che il 60% delle morti infantili nel 2017 sia avvenuta in auto.

L’acquisto del seggiolino rappresenta quindi un passaggio importante ed è subordinato a una serie di regole come, per esempio, la fascia d’età del bambino; i modelli in vendita sono infatti ritagliati sull’altezza del minore e sul grado di protezione necessario ed è importante sapere come questi elementi si inseriscano all’interno del quadro normativo di riferimento, italiano ed estero.