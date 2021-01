Via libera alla deroga che permetterà ai diesel Euro 4 di tornare a circolare in Piemonte, ma solo con autocertificazione. Dunque si potrà andare al lavoro, ma non al centro commerciale o a far visita i parenti. Per dimostrare l’esistenza delle condizioni di necessità, l’automobilista dovrà presentare un’autocertificazione, analoga a quella per spostarsi in zona rossa, o fuori dal proprio comune di residenza quando si è in quella arancione.

Diesel Euro 4, rinviato il divieto di circolazione anche in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

Dopo la richiesta inoltrata dai presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa ha accolto questa istanza permettendo con una ordinanza in vigore da ieri, lunedì 11 gennaio, la normale circolazione delle auto diesel Euro 4 nelle Regioni del Bacino Padano fino a data da destinarsi. Il Ministro ha puntualizzato che l’impegno per ridurre le emissioni inquinanti nell’area padana non verrà meno ma l’emergenza sanitaria ha determinato questa deroga.

"E' una misura di tipo sanitario – spiega l'assessore regionale all'ambiente Piemonte Matteo Marnati – e quindi la sospensione del divieto riguarda solo le necessità di lavoro e le urgenze, e non gli spostamenti non indispensabili". Un provvedimento tampone per non penalizzare ulteriormente i cittadini e le categorie, come artigiani, commercianti e ambulanti, già provati dagli effetti della pandemia sulle proprie attività.