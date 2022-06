Auto elettriche, attenti ai componenti che cambiate: è facile sbagliare, l’esempio con gli pneumatici

Nel Regno Unito le auto elettriche e ibride stanno ottenendo molto successo. Sebbene ottime per l’ambiente, il recente lancio sul mercato comporta che gli acquirenti non siano molto informati sui dettagli, com’è invece per i veicoli a benzina e diesel. Ne consegue che l’acquisto di un veicolo elettrico con il componente sbagliato potrebbe rivelarsi disastroso. A spiegarlo è il Sun in un articolo.

Auto elettriche? Attenti alle gomme e agli altri componenti

Gli esperti di Continental Tyres hanno rivelato a cosa prestare attenzione quando si cerca il giusto tipo di gomma e dove le cose potrebbero andare storte. Secondo il team, la maggior parte dei veicoli elettrici in circolazione sono ancora relativamente nuovi e non richiedono dunque interventi di assistenza, manutenzione, riparazione o sostituzioni importanti.

Ma ci sono alcuni requisiti specifici da considerare, specialmente quando si tratta di pneumatici. Le batterie dei veicoli elettrici possono renderli fino al 30% più pesanti rispetto ai veicoli a combustione interna. Sul mercato, tuttavia, ci sono molti pneumatici che sono stati progettati pensando ai veicoli elettrici. E’ importante che i conducenti sappiano a quali caratteristiche prestare attenzione quando devono cambiare le gomme dell’auto elettrica o se stanno acquistando un veicolo elettrico vecchio e usato e vogliono essere sicuri che sia dotato dell’attrezzatura giusta.

Carico extra

Indipendentemente dal motore, avere pneumatici in grado di sostenere il peso dell’auto è sempre importante. Ma su un veicolo elettrico, c’è da tenere in considerazione anche il peso extra della batteria.

È necessario verificare se le gomme fornite inizialmente con il veicolo sono pneumatici extra-carico (Xl), con una gamma di carico sviluppata per offrire una capacità di carico maggiore rispetto agli pneumatici standard. In alcuni casi, si potrebbe scoprire che sono necessari pneumatici per carichi pesanti.

La capacità di carico dei nuovi pneumatici per carichi pesanti equivale a un aumento del 10% rispetto al più familiare standard Xl. Scegliete sempre una sostituzione del pneumatico simile che abbia la capacità di carico specificata dal produttore del veicolo.

Rumore nell’abitacolo

I veicoli elettrici sono in genere molto più silenziosi dei veicoli con motori a combustione interna standard. Di conseguenza, il rumore generato dai loro pneumatici che interagiscono con il manto stradale è molto più evidente all’interno dell’abitacolo.

La tecnologia ContiSilent di Continental, che utilizza uno speciale strato di schiuma in poliuretano nella cavità interna delle gomme per assorbire vibrazioni e rumore, è apprezzata dai produttori di veicoli per la sua capacità di ridurre i livelli di rumore nell’abitacolo. Se il veicolo elettrico è dotato di pneumatici ContiSilent, assicuratevi che anche i ricambi che avete montato siano ContiSilent.

Ansia da autonomia

Gli pneumatici appositamente progettati e a bassa resistenza possono contribuire a estendere l’autonomia di un veicolo elettrico fino al 12%. Per le auto più recenti con un’autonomia superiore a 400 km, uno pneumatico classificato dalla Ue come “A” potrebbe beneficiare di circa 40 km aggiuntivi per carica, rispetto a uno pneumatico “C”.

Ciò non solo può far risparmiare denaro sulla ricarica. Si potranno fare spostamenti più lunghi, senza interruzioni. Steve Howat, direttore generale dei servizi tecnici di Continental Tyre Group, ha dichiarato: “I requisiti di prestazione possono essere completamente diversi da veicolo a veicolo. Motivo per cui lavoriamo a stretto contatto con ogni produttore nella fase di progettazione di un nuovo veicolo elettrico, per sviluppare uno pneumatico che si adatti al meglio alle sue esigenze individuali”.

“Ciò significa inoltre che quando arriva il momento di sostituire gli pneumatici per veicoli elettrici, è importante investire in un’opzione che consenta al veicolo di continuare a funzionare al meglio, così da garantire la massima sicurezza sulle strade”.