Auto elettriche troppo silenziose: scatta “l’obbligo di rumore”

ROMA – Le auto elettriche sono troppo silenziose e rappresentano un pericolo per i pedoni ma da ora faranno un po’ di rumore. E’ entrata in vigore una nuova normativa europea che vuole le auto elettriche dotate di un dispositivo che simuli, da un punto di vista sonoro, un suono simile a quello di un’autovettura.

Il dispositivo AVAS, Acoustic Vehicle Alert System, si attiverà quando l’auto è in retromarcia o si sposta al di sotto dei 20 km/h. La normativa dell’Unione Europea dovrà essere applicata non solo ai nuovi modelli ma a tutte le vetture elettriche e ibride già in circolazione e il termine ultimo per adeguarsi è luglio 2021. (Fonte: Daily Mail)