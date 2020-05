ROMA – Mascherina e distanziamento in auto sì o no, in moto in due sì o no, eppoi bici e monopattini…

Quali sono le regole esatte e non controvertibili della mobilità sui mezzi di trasporto privati?

Con l’aiuto di una scheda dedicata sul Sole 24 Ore, vediamo come districarci tra nome e divieti da osservare nella fase 2, obblighi presunti e reali, ambiguità interpretative (e stando attenti a considerare queste norme comprese nel Dpcm 26 aprile, in vigore da lunedì 4 maggio, probabilmente fino a domenica 17 maggio e suscettibile di modifiche nel prossimo decreto maggio, ex aprile).

La mascherina in auto va indossata sempre?

Sì, va indossata sempre dice il decreto, a meno che nell’auto ci sia solo il conducente.

Il principio cardine è che la distanza sociale va sempre mantenuta (e naturalmente, ma vale sempre, che conducente e passeggero abbiano validi motivi per spostarsi).

Per cui mascherina sempre anche quando ci sia più di un metro tra guidatore e passeggero, perché una frenata brusca può sempre ridurla vanificando la misura di precauzione.

Anche se si è conviventi (quindi in casa si sta insieme senza mascherina)? Sì, non ci sono conferme alla suggestione che pure è circolata.

Esentati bambini fino a 6 anni o persone che non possono indossarle per particolari motivi fisici o psicologici (documentati).

“La parte dell’allegato 9 che si potrebbe ritenere di riferimento anche per chi viaggia con l’auto privata vieta ai passeggeri di sedere su sedili contigui. In altre parole impone di mantenere libero il posto centrale di ciascuna fila di sedili, salvo che su una fila ci sia un solo passeggero”.

Mascherina in moto o in bicicletta

Stessa cosa in moto: se si viaggia con passeggeri va indossata la mascherina. Con il casco integrale no: altrimenti si appanna la visiera, che va mantenuta abbassata.

In bici (e e-bike con potenza entro i 250 Watt disattivabile quando si raggiungono i 25 km/h) niente mascherina.

La ratio è che chi non ha bisogno di essere accompagnato deve pedalare da solo (e quindi finché pedala non ha bisogno di mascherina).

Ma, dal momento che il decreto autorizza le attività sportive con i “conviventi” (in effetti unica volta in cui compare il termine), si può pedalare accanto alla persona che dimora sotto lo stesso tetto.

E senza mascherina, stante l’estensione del concetto di “convivente” anche a chi non sta nello Stato di famiglia.

“Sembra che si debba pedalare da soli qualora l’unico motivo dello spostamento sia legato al raggiungimento del posto di lavoro (e, pare di doversene dedurre) ad altre necessità”. (fonte Sole 24 Ore)