Le auto rubate hanno registrato una nuova impennata nel secondo semestre del 2020, in particolare i Suv. Il business, dal mese di giugno in poi, ha gradualmente ripreso a correre, con una decisa accelerata nei mesi estivi.

Tra le auto più rubate come detto ci sono i Suv (4 ogni 10). Negli ultimi sei mesi dello scorso anno infatti, l’attività dei ladri interessati ai Suv è quasi raddoppiata.

I Suv tra le auto più rubate

Nell’analisi “Stolen Vehicle Recovery 2020” di LoJack, leader nei servizi telematici e nel recupero di veicoli rubati, la Campania è stata teatro del 37% dei furti d’auto, il Lazio del 24%, la Puglia del 18% e la Lombardia del 10%. Lo scorso anno 9 furti di auto su 10 sono avvenuti in queste quattro Regioni.

L’oggetto del desiderio più ricercato tra i ladri d’auto nel 2020 è sempre di più il Suv (ma anche le Crossover): negli ultimi 6 mesi del 2020 sono aumentati al 41% i veicoli sottratti ai proprietari.

“Dall’analisi dei dati del nostro Osservatorio emerge con chiarezza come la pandemia non abbia fermato il business criminale dei furti d’auto che, dopo un passaggio a vuoto nei mesi in cui tutto il Paese si è dovuto fermare, ha ripreso velocità – ha commentato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia – Dalla fine del lockdown sono emerse due indicazioni che sembrano segnare una nuova svolta nell’attività delle organizzazioni criminali: la polarizzazione geografica del fenomeno su alcune aree del nostro Paese e il focus sulla categoria Suv, sempre più spesso sottratti anche attraverso nuovi dispositivi hi-tech che non lasciano tracce sul veicolo e consentono in pochi secondi di dileguarsi indisturbati a bordo dello stesso”.

Furti auto: classifica dei 10 Suv più rubati

Tra i modelli di Suv più rubati in testa c’è la Fiat 550X, seguita da Toyota Rav4 e Jeep Renegade. Ai ladri d’auto piacciono molto anche Toyota C-hr, Peugeot 3008, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Range Rover Evoque, Volkswagen T-Roc e Range Rover Sport.

Auto rubate e poi ritrovate, la classifica

Tra le auto dotate di localizzatori, le più rintracciate dalle forze di polizia sono la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500 e dalla Toyota Rav4. Se Fiat e Toyota sono le marche stabili nei furti di auto 2020, Volkswagen (+4%), Renault (+6%) e Peugeot (+3%) controbilanciano un calo delle BMW (-1%), Ford (-4%), Audi (-2%), Land Rover (-4%) e Nissan (-2%).