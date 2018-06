ROMA – Esiste sempre la possibilità che le meraviglie offerte dalla tecnologia si rovescino nel suo contrario, in incubo anche letale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Come nel caso delle auto che si aprono senza chiavi, il sistema key-less che consente avvio e spegnimento del motore tramite un semplice pulsante. Negli Usa, avanguardia tecnologica del pianeta, dal 2006 a oggi si sono registrate 28 morti e 45 gravi intossicazioni dovute proprio al sistema key-less.

Morti e intossicati hanno respirato il monossido di carbonio rilasciato dall’auto che si presumeva spenta. E che in effetti non lo era: motori sempre più silenziosi e assenza di chiavi si sono trasformati in una combinazione fatale. L’auto non era spenta ma il proprietario non poteva accorgersene: il fumo che esalava il monossido di carbonio finiva per invadere garage e appartamenti sovrastanti. Una morte lenta, silenziosa, causata da una semplice distrazione. La rotazione meccanica della chiave avrebbe evitato i decessi. Il fenomeno ha meritato un approfondimento del New York Times.