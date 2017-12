ROMA – Bambini in auto, obbligo di seggiolini anti-abbandono. Per evitare il rischio di dimenticare un bambino piccolo in auto, la Commissione trasporti della Camera ha approvato l’obbligo di istallare dispositivi nella vettura. In pratica dei sensori che lanciano l’allarme quando ci si sta per allontanare dall’auto. La novità è contenuta nella manovra di bilancio e modifica il codice della strada. L’obbligatorietà di seggiolini anti-abbandono giunge dopo i numerosi casi che hanno visto la morte dei piccoli, per esempio lasciati in auto durante la canicola estiva, quale conseguenza della distrazione dei genitori.

In rete esistono già dei dispositivi del genere. Un modello si compone di un sensore che collega il sedile davanti dove alloggia il guidatore al seggiolino posto dietro: quando il guidatore scende il dispositivo suona facendo scattare l’allarme. Un altro modello sfritta invece la tecnologia della telefonia mobile: si tratta di una app che funziona sullo smartphone.