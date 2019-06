ROMA – Harry Shaw, un bimbo di 5 anni malato di cancro, si è spento sabato scorso dopo una dura battaglia. Una storia, quella del piccolo Harry da Redhill, cittadina della contea del Surrey, in Inghilterra, che aveva fatto breccia nel cuore di Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del mondo poche settimane fa gli aveva fatto avere un modello in scala reale della sua Mercedes da gara, assieme alla coppa del vincitore ottenuta al Gran Premio di Spagna. Un successo che il pilota aveva dedicato al povero bimbo.

”Il primo giugno 2019, all’età di cinque anni, Harry Shaw ha esalato il suo ultimo respiro dopo una dura battaglia di 10 mesi contro il sarcoma di Ewing; un raro cancro alle ossa” ha comunicato la famiglia.

La madre del piccolo, aveva commentato così i regali da parte di Hamilton: ”Hanno portato un sorriso nella sua vita in un momento in cui serviva divertirsi per provare a mettere in secondo piano la malattia. Era così speciale vedere Harry divertirsi”. (fonte DAILY STAR)