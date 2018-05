ROMA – La commissione Trasporti del Parlamento europeo ha discusso la proposta di introdurre un’unica tassa di circolazione a livello comunitario. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In pratica un nuovo bollo auto, con l’importante novità di un pagamento legato al consumo, cioè ai chilometri percorsi.

Va detto che la proposta è ancora nella fase di elaborazione, è un intendimento serio ma dovrà essere prima approvata dal Consiglio europeo e ratificata dal Parlamento. Potrebbero volerci anni prima che venga messa a regime.

Nella proposta iniziale l’idea è quella di partire nel 2023 per i mezzi pesanti e nel 2026 per le autovetture. Va anche detto che per poter verificare i km percorsi, i veicoli dovrebbero essere dotati di scatola nera e dunque potrebbe servire anche un vaglio relativo alla conformità della normativa sulla privacy prima di arrivare al testo definitivo. (Il Sussidiario.net)