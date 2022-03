Bonus gomme da 200 euro, un nuovo incentivo in arrivo? Ecco le prime indiscrezioni

Una cosa va detto subito: niente è ancora stato deciso. Fatta questa premessa va detto che in questi giorni il Governo sta pensando a un bonus gomme da 200 euro. Bonus che sarebbe valido fino al 31 dicembre del 2022 e che servirebbe per favorire il cambio gomme e quindi, dicono alcuni, per aumentare la sicurezza sulle strade e, soprattutto, aiutare un po’ i consumi. La proposta arriva da tre emendamenti sottoscritti da Lega, Movimento Cinque Stelle e Forza Italia, inserite nel DL Energia.

Il possibile bonus

Il possibile bonus, come detto, di 200 euro si applicherebbe in automatico direttamente dal gommista. Sarebbe infatti il gommista poi a ricevere il rimborso dal Governo. Il Governo metterebbe a disposizione una ventina di milioni di euro.

Niente Isee quindi e niente calcoli. Chiunque potrebbe andare dal gommista, farsi cambiare le gomme e poi usufruire dello sconto di 200 euro. I pneumatici scelti per lo sconto dovrebbero però avere l’etichettatura A o B.

L’emendamento

“Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante”, si legge in una parte del testo degli emendamenti riportato dal Corriere. La scelta del bonus solo per le classi A e B è dovuta alle “peculiarità di queste gomme in relazione sia ai parametri di resistenza al rotolamento sia di aderenza su bagnato