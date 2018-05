R

OMA – Alla vigilia della gara di Jerez, tutto il mondo delle moto si è schierato con Bryan Toccaceli, il giovane pilota italiano di motocross vittima di un grave incidente durante un allenamento. Valentino Rossi ha deciso in queste ore che correrà con un casco speciale dedicato a lui. Il pilota pesarese corre ràinfatti con l’adesivo BT60, voluto dal circus del motomondiale in segno di affetto e vicinanza a Bryan Toccaceli.

Dopo i primi accertamenti, la diagnosi per Toccaceli è stata di due vertebre rotte ed è stato in seguito operato. Il pilota, descritto da chi lo conosce come “un combattente, dalla guida aggressiva e spettacolare”, respira autonomamente e muove leggermente le braccia, ma rimane in terapia intensiva ed in prognosi riservata.

Bryan comunica costantemente con i propri genitori, papà Paolo e mamma Sabrina, ed è perfettamente consapevole della gravità dell’incidente che lo ha coinvolto. Ma il pilota dovrà rimanere a lungo all’ospedale Bufalini di Cesena.