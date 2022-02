Buongiorno Ferrari, F1 al via il 20 marzo in Bahrain, primi test in Spagna, i 75 anni del Cavallino

Buongiorno Ferrari. I primi test ufficiali in Spagna sono promettenti. Sul circuito di Montemelo si è rivista in settimana una Rossa nuovamente competitiva.

Una macchina in grado di dare fastidio alle due corazzate della Formula Uno: la Red Bull di Verstappen e la Mercedes del Re Nero sir Hamilton.

Il gap si è ridotto. Di quanto? Al momento è presto per quantificarlo. Anche perché ha inizio una nuova era votata allo show. Le monoposto sono rivoluzionate e le incognite sono parecchie dalla aerodinamica alle gomme. E pure gli stili di guida stanno cambiando. Vedremo più sorpassi.

E come scrive l’esperto, Luigi Perna, “le gare saranno più divertenti. Sperando di non dover rimpiangere il duello 2021 fra Hamilton e Max Verstappen“.

Cioè con l’olandese che ha strappato il titolo a Lewis – con un colpo di mano ardito – nell’ultimo tumultuoso giro di Abu Dhabi.

Certo, con una gestione controversa (eufemismo ) della safety car che è costata il posto al direttore di corsa, l’australiano di Sydney Michael Masi, da tre stagioni arbitro unico dei gp. Silurato dal duo Mercedes Wolff-Hamilton; e il neo presidente Mohammed Ben Sulayem – l’emiratino che ha sostituito Jean Todtal vertice della FIA – ha calato le brache in ossequio ai padroni tedeschi. Non va bene.

FERRARI CORAGGIOSA, FUORI DAGLI SCHEMI

La nuova Ferrari F1-75 è un’auto con soluzioni alternative, figlia di una aerodinamica estrema che ha dettato tutto il resto, dalle sospensioni alla architettura del motore di cui già si dicono meraviglie. Vediamo le caratteristiche.

1) Motore V6, cilindrata 1.600. Carburante bio al 10% che fa perdere 20 cavalli.

2) Avantreno a muso piatto che divide l’ala anteriore in due.

3) Spariti i deviatori di flusso, interessanti le feritoie di smaltimento del calore.

4) Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo e sistema di controllo elettronico.

5) Peso 795 kg con acqua, olio e pilota.

6) Pance superiori scavate.Doppio fondo innovativo per ottimizzare il flusso sul posteriore ed avere il 7% in più di efficienza rispetto alle pance classiche.

7) Telaio di un materiale composito a nido d’ape in fibra carbonio con protezione halo.

8) Cambio longitudinale 8 marce + retro.

ASSALTO AL MONDIALE PER FESTEGGIARE I 75 ANNI DELLA FERRARI

Il Cavallino compie 75 anni. Era il 12 marzo 1947 quando Enzo Ferrari varcava i cancelli di Maranello al volante della 125 S (sport ). Il debutto in gara con Franco Cortese l’11 maggio a Piacenza. Il 25 a Roma la prima vittoria. Poi Tazio Nuvolari ha proseguito vincendo a Parma e Forlì. La scuderia Ferrari è stata fondata nel 1929 e i 90 anni sono stati festeggiati con la vittoria di Vettel a Singapore (2019); l’ultima Rossa a vincere un gp. Ora tocca a Leclerc e Sainz. Difficile ma non impossibile. Vedremo. Partenza il 20 marzo nel Bahrain.