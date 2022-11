Catene da neve e pneumatici invernali, dal 15 novembre scatta l’obbligo: cosa si rischia

Dal 15 novembre torna l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Obbligo che sarà in vigore fino al 15 aprile, ricorda l’Anas, su tutte le strade statali e raccordi autostradali. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

L’ordinanza, spiega Anas, “è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”. Per questo la legge ne prevede l’obbligatorietà, pena una multa salata (che in alcuni casi sfiora i 400 euro) e talvolta il fermo del veicolo. Gli unici ad essere esonerati sono gli automobilisti dotati di pneumatici all season, collaudati per tutte le stagioni.

Catene e pneumatici invernali, multe e altre sanzioni

Chi non monta le gomme invernali rischia una sanzione pecuniaria il cui importo dipende dalla tipologia di strada su cui si stava circolando.

Nel dettaglio, le multe per chi trasgredisce l’obbligo di pneumatici invernali sono:

da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano;

da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano;

da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.

Inoltre, l’agente che ha constatato la violazione del conducente può intimare il fermo del veicolo fino a quando questo non sarà dotato di gomme invernali o di catene. In caso di inosservanza del fermo è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente. Si ricorda, inoltre, che le gomme invernali devono essere omologate, altrimenti si è comunque a rischio sanzioni.

Gomme invernali, come sceglierle

Le gomme invernali sono degli pneumatici costruiti in modo da garantire una migliore stabilità del veicolo anche su strade innevate o ghiacciate. Si riconoscono dalla sigla “M+S” (Mud + Snow, fango e neve) – o anche M&S o M.S. – che in alcuni casi può essere affiancata dal logo raffigurante un fiocco di neve.