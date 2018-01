BERLINO – I test sui gas di scarico fatti sulle persone furono realizzati per verificare la sicurezza delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’industria dell’auto. È quello che afferma il policlinico universitario RWTH di Aquisgrana, sottolineando che lo studio sulle emissioni di diossido di azoto fu “autorizzato dal comitato etico dell’università”. Questi test, si afferma, non avevano “nulla a che fare contenutisticamente con la questione del dieselgate”, “né avevano alcun collegamento con gli esperimenti fatti sulle scimmie citati dal New York Times”.

Il carico a cui sono stati sottoposti i soggetti dei test era ” chiaramente inferiore rispetto ai livelli di concentrazione che si possono riscontrare in tanti posti di lavoro in Germania”, afferma ancora il policlinico, che si è prestato allo studio promosso dalla società di ricerca EUGT (costituita dai colossi dell’auto tedesca) sul diossido di azoto sulle persone. “E in conformità con questo nessuno ne è stato danneggiato“, aggiunge.

Lo studio, commissionato nel 2012, è stato condotto fra il 2013 e il 2014 – si aggiunge – e i dati sono stati pubblicati nel 2016.