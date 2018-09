ROMA – Lapo Elkann anticipa il comunicato ufficiale con cui verrà annunciato l’ingaggio di Charles Leclerc da parte della Ferrari. La Garage Italia, l’azienda fondata da Lapo, in un post su Facebook (che è poi stato rimosso in tutta fretta), si è congratulato con il pilota monegasco per la carriera e per l’imminente passaggio al Cavallino.

Questo il testo del post: “Orgogliosi di aver creduto in te fin dall’esordio in @f1. Orgogliosi di averti accompagnato in pista, curva dopo curva. Felici di vederti presto al volante della Rossa @charles_leclerc”.

Successivamente Garage Italia ha corretto il tiro, con un nuovo post su Facebook con una foto sempre di Leclerc e il messaggio: “Speriamo che il sogno si avveri! Garage Italia ha sempre creduto in te Charles Leclerc”. Ma ormai per l’ufficialità dell’ingaggio di Leclerc al posto di Kimi Raikkonen manca solo l’ufficialità.