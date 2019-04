ROMA – Il seggiolino Chicco Oasys i-Size non ha superato un crash test condotto dall’ente tedesco ADAC, a causa della fibbia. Il costruttore italiano ha annunciato una campagna per la sostituzione. Al test ha partecipato anche Altroconsumo, che ha segnalato il problema.

Chicco in un comunicato stampa ha specificato i dettagli del problema e l’avvio della campagna di sostituzione.

“Chicco annuncia un’iniziativa volontaria di sostituzione che coinvolge i seggiolini auto Oasys i-Size, distribuiti dal 27 settembre 2018 al 4 aprile 2019. Il prodotto (Oasys i-Size, codice 79598 e codice 79133) può essere facilmente identificato attraverso l’etichetta (A), posizionata sotto al seggiolino, contenente il numero di omologazione (B) 000016 ed il numero seriale (C). Sono coinvolti esclusivamente i seggiolini auto Chicco Oasys i-Size con numero seriale compreso tra 00008139 e 00013590 ed equipaggiati con la fibbia evidenziata in figura. Tutti i seggiolini Chicco Oasys 0+ ed i seggiolini Chicco Oasys i-Size equipaggiati con modelli diversi di fibbia non sono coinvolti nell’iniziativa”.

Il comunicato della Chicco prosegue specificando che “durante uno specifico test dinamico eseguito presso ADAC con ICRT, è stata osservata la rottura di un componente delle cinture di ritenuta. Il test è stato condotto con parametri di velocità e decelerazione molto superiori ai requisiti di sicurezza stabiliti dai Regolamenti Europei. Chicco Oasys i-Size è conforme alla più severa e recente normativa di sicurezza europea (UN ECE R129, meglio nota come normativa i-Size) e, pertanto, assicura un elevato livello di sicurezza e può essere utilizzato per il trasporto sicuro dei bambini. Chicco, da sempre impegnata a soddisfare e superare i più elevati standard di qualità e le aspettative dei consumatori, invita gli utilizzatori del prodotto a contattare il Servizio Consumatori (numero verde Italia: 800 188 898, oppure sezione Contatti sul sito di Chicco) per ottenere una parte di ricambio gratuita volta a migliorare ulteriormente le performance di sicurezza del prodotto. Ci scusiamo per qualsiasi disagio”. (fonte: ALTROCONSUMO)