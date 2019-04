LONDRA – In un video condiviso su Twitter, le immagini di due audaci ladri che in pieno giorno hanno utilizzato un trapano per rubare una marmitta catalitica che contiene metalli preziosi come il platino, palladio, rodio, rame, nichel, cerio, ferro e manganese. Il dispositivo, che abbatte le emissioni nocive del motore e lo silenzia, è montato sull’impianto di scarico. Si tratta di un elemento molto facile da rimuovere. Secondo quanto riferito dalla polizia, a Londra operano gang esperte del settore: 900 i furti compiuti nel 2018 e la vendita dei metalli garantisce lauti guadagni.

Nel filmato si vedono i ladri che parcheggiano una Ford, raggiungono un’auto e si danno da fare per prendere la marmitta: il “palo” indossa un berretto da baseball e controlla la strada, mentre il complice lavora sodo. E’ un tipo di furto che non richiede molto tempo e infatti dopo pochi secondi l’uomo ha la marmitta in mano, poi insieme all’altro sale a bordo della Ford in cui probabilmente c’è un altro complice pronto a mettere in moto e scappare. Per la vittima del furto, trovarsi senza marmitta da un giorno all’altro oltre che una beffa, è anche un grave danno economico. (Fonte: Daily Mail)