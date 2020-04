Coronavirus, come igienizzare a la propria auto (foto ANSA)

ROMA – In questo periodo di emergenza sanitaria a causa della diffusione del coronavirus sono tante le precauzioni prese per cercare di contenere il contagio.

Come la corretta pulizia dell’abitacolo della propria auto.

E allora la domanda sorge spontanea: come si fa a igienizzare a fondo la propria automobile?

Automobile.it, con l’aiuto di Giuseppe Quagliata, Operations Manager di Wash Out, società specializzata nell’attività di lavaggio auto, fornisce alcuni utili consigli.

La diffusione avviene principalmente da persona a persona ed esiste un rischio molto più basso di contrarre il virus attraverso il contatto indiretto.

E così in molti si chiedono come sanificare il proprio mezzo di trasporto e soprattutto cosa fare quando si risale in auto dopo, ad esempio, essersi recati al supermercato.

Come igienizzare auto: qualche utile consiglio

Per prima cosa ci si deve dedicare alla pulizia delle zone che si toccano più frequentemente come il volante e la leva del cambio.

Il tutto protetti da guanti e mascherina.

Poi, si può passare con attenzione ai comandi del sistema multimediale, ai pannelli delle portiere, alle maniglie interne.

A riguardo, conviene dare una passata anche all’esterno dell’auto, sia alle maniglie delle porte sia alla maniglia del portellone posteriore.

L’ultima cosa di cui occuparsi sono tutti i rivestimenti interni, anche quelli meno facili da raggiungere.

“Se possibile – aggiunge Giuseppe Quagliata di Wash Out – suggerirei sempre l’utilizzo di nebulizzatori per spruzzare il prodotto in maniera più diffusa sulle superfici.

Inoltre, è consigliato lasciarlo agire per circa 30 secondi e poi procedere alla rimozione con il panno”. (fonte AUTOMOBILE.IT)