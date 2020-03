ROMA – La MotoGp è ferma come la Formula 1 per via dell’emergenza coronavirus ma domenica prossima i piloti scenderanno ugualmente in pista anche se la sfida sarà solamente virtuale.

In pratica non si correrà davvero ma i piloti si sfideranno ugualmente al Mugello, seppur in maniera virtuale, grazie al videogioco della MotoGp.

L’evento verrà trasmesso da Sky Sport che trasmette anche le gare vere del Mondiale di MotoGp. Ecco il comunicato della piattaforma satellitare.

“Domenica prossima alle 15 sul canale 208 Sky Sport MotoGP (canale 208) potrete seguire la prima gara di MotoGP della stagione. Si tratta di una gara virtuale, con il videogame ufficiale della MotoGP, ma i nomi che giocheranno sono grossi davvero. Per ora Valentino Rossi, Marquez, Vinales, Quartararo, Bagnaia e Rins hanno già confermato la loro partecipazione. La gara tra i big delle moto vere si svolgerà sul circuito virtuale del Mugello e sarà preceduta da un turno di qualifiche. Ogni pilota giocherà evidentemente con la propria moto virtuale. È una buonissima occasione per tornare a vedere i migliori piloti della MotoGP che saranno collegati in diretta video dalle loro postazioni di gioco e per scoprire se chi è tanto forte sulle moto vere lo è altrettanto con un joypad tra le mani”.

La programmazione su Sky Sport MotoGP – Mugello virtual GP