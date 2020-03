ROMA – Cosa sta facendo Valentino Rossi durante la sospensione del Mondiale di MotoGp per il coronavirus?

A spiegarlo è lo stesso fuoriclasse della MotoGp in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Le sue dichiarazioni sono riportate da tuttomotoriweb.com.

“Fortunatamente sono a casa mia, in buon compagnia perché sono con la Franci (la fidanzata Francesca Sofia Novello, ndr), mia mamma e i nostri animali. Passiamo il tempo insieme e la Stefi (la madre, Stefania Palma, ndr) ci tratta bene! Ci fa tante cose buone da mangiare. E poi abbiamo i nostri cani, ogni tanto usciamo con loro, e anche il gatto. Poi coi miei amici e i ragazzi dell’Academy facciamo grandi sfide online al simulatore. Oggi abbiamo fatto una gara a Spa”.

Fortunatamente ho la palestra a casa e posso allenarmi. Guardo molta tv, serie, film, Sky e ascolto tanta musica. Mi sono fatto delle playlist nuove! Sistemo casa, metto a posto il garage, il magazzino e tante cose lasciate indietro. Ovviamente è una situazione molto dura, ma è dura per tutti. È noioso ma bisogna farlo per la salute e, se lo facciamo bene, abbiamo più possibilità che si risolva in meno tempo”.