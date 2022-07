Cosa sono ISA, alcolock e scatola nera, i tre nuovi sistemi di sicurezza stradale (da oggi obbligatori)

Da oggi 6 luglio tutte le auto di nuova omologazione hanno ulteriori dispositivi per garantire la sicurezza: l’alcolock, il controllo di velocità (ISA) e una scatola nera. Dal 2024 saranno obbligatori su tutti i veicoli.

Cosa sono e a cosa servono ISA, alcolock e scatola nera

Ma in cosa consistono i nuovi dispositivi di sicurezza che per le auto immatricolate dal 7 luglio 2024 saranno obbligatori su tutti i veicoli, comprendendo autobus, pullman, furgoni e camion? Si tratta prevalentemente di tre elementi che vano ad integrare il panorama già ricchissimo di metodi di prevenzione incidenti.

Alcuni sono già in dotazione nelle autovetture di ultima generazione come l’avviso in caso di stanchezza del conducente o l’avviso di distrazione, così come il monitoraggio della pressione degli pneumatici e la segnalazione di arresto di emergenza. Tra i nuovi ci sarà invece una sorta di scatola nera che avrà un suo sistema autonomo di registrazione degli incidenti, l’adattamento intelligente della velocità in base a traffico tratti stradali e altri elementi esterni e l’alcolock, il sistema che impedisce l’avviamento del motore se chi guida ha assunto alcolici.

La scatola nera a servizio esclusivo delle autorità

Importanza massima sarà data anche alla ricerca delle cause degli incidenti, con lo scopo di prevenirli studiando quanto accaduto prima, durante e subito dopo l’eventuale problema in strada. Per questo si utilizzerà una sorta di ‘scatola nera‘ che verrà installata sulle vetture.

Si tratta dell’Event Data Recorder, che registrerà velocità, frenata, l’inclinazione dell’automobile. Ma non alcun dato “sensibile” del veicolo, come targa o altri elementi che lo possano identificare, così come il titolare o il proprietario, a completa tutela della privacy.

Ne potranno usufruire esclusivamente le forze dell’ordine e della polizia che potranno ricostruire la dinamica degli eventi, per capire le cause che li hanno verificati e stabilire eventuali responsabilità. Questo sistema di analisi non potrà essere mai disattivato manualmente perché i dati saranno elementi probanti in sede legale e i suoi dati dovranno sempre essere a disposizione della autorità.